Свердловчанина отправили в колонию за неуплату алиментов

09:53 | 24.01.2019

В Алапаевске к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен тридцатилетний должник за уклонение от уплаты алиментов. Такое решение вынес суд, рассмотрев уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».



По решению суда отец должен был выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей – 5-летнего мальчика и трехлетней девочки, в виде 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Должник, зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве о взыскании задолженности, средств на содержание детей не перечислял, нигде не работал, не предпринимал попыток трудоустроиться и, таким образом, накопил долг по алиментам в размере более 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что мужчина ранее был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ на срок 100 часов за неуплату средств на содержание детей и неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но гражданин продолжал игнорировать рекомендации по трудоустройству, отказываясь даже встать на учет в центр занятости.