В ДТП на трассе Екатеринбург - Курган погибли два человека

Сегодня утром, 18 января, произошло смертельное ДТП на 59-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». Водитель отечественного авто – 83-летний мужчина – и его жена, находившаяся на переднем сидении, погибли. 42-летний водитель Audi госпитализирован с травмами.На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.