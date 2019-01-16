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17:48 | 18.01.2019

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП на трассе Екатеринбург - Курган погибли два человека

Сегодня утром, 18 января, произошло смертельное ДТП на 59-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». Водитель отечественного авто – 83-летний мужчина – и его жена, находившаяся на переднем сидении, погибли. 42-летний водитель Audi госпитализирован с травмами.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ДТП на трассе Екатеринбург - Курган погибли два человека

© «Вечерние Ведомости»

 


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