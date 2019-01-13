Новости дня
14:37 | 16.01.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге полицейские задержали мигрантов, похищавших платежные терминалы
Так, 19 декабря из торгового помещения на улице Сулимова, 38 они открыто похитили платежный терминал и скрылись на автомобиле ВАЗ-2104. Затем в безлюдном месте на окраине города подозреваемые вскрыли устройство, в котором на момент хищения находились 84 тыс. рублей.
Спустя почти месяц, 11 января они похитили оборудование в одной из торговых точек в соседнем Первоуральске, после чего были задержаны экипажем ДПС в микрорайоне Вторчермет уральской столицы. Госавтоинспекторы остановили отечественный автомобиль, в салоне которого находились двое мигрантов. При осмотре транспортного средства инспекторы ДПС заметили лежащий в багажнике терминал. На вопрос госавтоинспекторов, откуда у мужчин оборудование, пассажир попытался скрыться от правоохранителей бегством, но в ходе непродолжительной погони был задержан.
Мужчин доставили в дежурную часть для разбирательств и установления их личностей. Ими оказались безработные уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 1994 и 1998 годов рождения. При беседе с оперативниками задержанные сознались еще в одном аналогичном эпизоде преступной деятельности, ранее совершенном на территории Кировского района.
По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
До решения суда задержанные будут находиться под стражей, один из них 1998 года рождения в настоящее время этапирован в Первоуральск. Розыск третьего предполагаемого соучастника группы продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.
© «Вечерние Ведомости»
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