В Екатеринбурге из-за перекрытия на Объездной - Серафимы Дерябиной водители нарушают ПДД

18:34 | 3.01.2019

obltv.ru

Из-за перекрытия кольца на пересечении улиц Объездной и Серафимы Дерябиной автомобилисты массово нарушают правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу.



Стоит отметить, ранее в мэрии сообщали, что на участке организуют удобные пути объезда, однако екатеринбуржцы утверждают, что такие меры предприняты не были.



Напомним, пересечение Объездная – Серафимы Дерябиной перекрыто с 3 по 10 января из-за плановых работ по прокладыванию ливневой канализации.