В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга пройдут традиционные рождественские богослужения

11:54 | 3.01.2019

ekaterinburg-eparhia.ru

Рождественские богослужения 6 и 7 января пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 6 января в 23:30 начнётся праздничная Божественная литургия, 7 января в 16:00 пройдёт Рождественская вечерня. На богослужения приглашаются жители и гости Екатеринбурга.



Также в епархии отметили, что 7 января на площадке у Храма-на-Крови состоится подведение итогов XII фестиваля-конкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда», награды победителям вручат митрополит Кирилл и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.