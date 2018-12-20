Екатеринбургский фигурист стал четырёхкратным чемпионом России

14:59 | 22.12.2018

sport-express.ru

Екатеринбуржец Максим Ковтун стал четырёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.



После годового перерыва из-за травмы Максим вновь встал на лёд и одержал заслуженную победу – набрал 281,59 балла. Как сказал сам фигурист, он благодарен всем неприятностям, которые произошли с ним. Посвятил свою победу он маме, у которой был день рождения 17 декабря. Сейчас Максим планирует отметить Новый год дома в семейном кругу.



Добавим, что второе место на соревнованиях занял Михаил Коляда из Санкт-Петербурга, а третье – Александр Самарин из Москвы.