В жительнице Екатеринбурга российский фотограф разглядел двойника Меган Маркл

21:35 | 26.11.2018

Фото: Instagram Владислава Бурнашева

Российский фотограф Владислав Бурнашев разглядел в екатеринбурженке голливудскую актрису и ныне жену принца Гарри Меган Маркл. Это произошло во время уличного опроса в столице Урала. Снимок россиянки, удивительно похожей на герцогиню Сассекскую, фотограф опубликовал в своём Instagram.



«Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?» — задал вопрос своим подписчикам фотограф.



«У них даже родинки почти на одном месте. У Меган над губой, а у девушки под», — написал один из пользователей Сети.



«Вообще одно лицо. Антураж только другой», — отметил другой.



Третий написал, что если россиянке надеть вечернее платье, сделать такую же прическу и макияж, как у Меган, то их будет невозможно отличить друг от друга.



Меган Маркл - первая жена младшего сына принцессы Дианы Гарри. Бывшей голливудской актрисе 37 лет, в настоящее время она ждёт королевского первенца.



