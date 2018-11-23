Новый биатлонный комплекс появится в Екатеринбурге

17:38 | 25.11.2018

Фото: Павел Ворожцов, Областная газета

В Екатеринбурге на 12-м километре Московского тракта может появиться новый крупный многофункциональный лыжно-биатлонный комплекс рядом с УСБ «Динамо». Площадь участка составляет 51 гектар.



Документация по реконструкции стадиона и трасс уже готова. На реализацию проекта областные власти готовы выделить в этом году 60 млн рублей.



Отметим, новый биатлонный комплект будет соответствовать мировым стандартам.