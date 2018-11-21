Новости дня
14:18 | 23.11.2018
В. Н. Горелых
Под Камышловом задержали трёх браконьеров, убивших несколько косуль
У одного из нарушителей, передвигавшегося на квадроцикле, нашли тушу убитой косули, а также охотничье ружье «Фабарм» и 14 патронов к нему. Как оказалось, ещё двух убитых животных мужчина оставил в лесу неподалёку от деревни Шипицино, так как собирался вывозить добычу по частям, чтобы не привлекать к себе внимания. Уралец признался, что по выписанной путёвке он должен был охотиться на зайца, но, увидев трёх косуль, не удержался.
Двух других браконьеров – жителей Сухого Лога - на джипе «Субару» задержали в 20 км от Камышлова. В багажнике нашли двух косуль и карабин с оптическим прицелом.
Ущерб от незаконной охоты составил более 560 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, по которым уральцам грозят штрафы от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
© «Вечерние Ведомости»
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