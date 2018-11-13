Уральцу, столкнувшему мать с балкона, дали восемь лет

11:46 | 16.11.2018

В Сысерти к восьми годам в колонии строгого режима приговорён Максим Марьин. Он признан виновным в разбое и покушении на убийство.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 14 февраля текущего года Марьин вместе с приятелем находился в квартире матери в Арамили. Угрожая ножом, мужчины требовали у женщины деньги.



Опасаясь за свою жизнь, мать выбралась из квартиры через окно и повисла на подоконнике. Сын толкнул её руками в плечи, и женщина упала с высоты третьего этажа, получив серьёзные травмы.



Марьин получил восемь лет строгого режима, его приятель – семь с половиной лет строгого режима. Также сын должен выплатить своей матери 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.