В Екатеринбурге пройдет бой между Шлеменко и Аскемом

20:52 | 6.11.2018

Фото: 1obl.ru

В рамках турнира Russian Cagefighting Championship 5 в Екатеринбурге 15 декабря состоится поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и англичанином Скоттом Аскемом, сообщает пресс-служба RCC.



Поединок состоится в весовой категории до 84 кг и включит в себя 5 раундов.



Отметим, у бойцов MMA Александра Шлеменко и Скотта Аскема 56 побед и 12 поражений и 17 побед и 4 поражения соответственно. Несмотря на то что 30-летний Аскем подходит к бою с серией из трех побед, 34-летний Шлеменко утверждает, что чувствует в психологическом плане себя увереннее и уже начал подготовку.