Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке

23:17 | 2.11.2018

Фото: ruposters.ru

Депутатам думы Екатеринбурга, входящим в комиссию по безопасности жизнедеятельности, предстоит лично убедиться в том, что столица Урала, как и вся Свердловская область, не готова к «мусорной реформе». Парламентарии посетят Северный и Широкореченский мусорные полигоны.



На выездное заседание также приглашены городские чиновники: первый замглавы Екатеринбурга Алексей Кожемяко, замглавы по вопросам благоустройства Алексей Бубнов, и. о. председателя комитета по экологии Татьяна Савина и директор ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев.



Отметим, что на прошедшем вчера в полпредстве УрФО экологическом совещании спикеры признали, что Свердловская область не готова к «мусорной реформе».