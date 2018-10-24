33-летнего свердловчанина избрали в высший руководящий орган «Справедливой России»

16:55 | 29.10.2018

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, представляющий Свердловскую область, в минувшие выходные на юбилейном, X съезде партии «Справедливая Россия» был избран в состав Президиума Центрального Совета «СР». По сути, 33-летний молодой парламентарий стал членом некоего партийного политбюро, куда входят такие политические зубры, как Сергей Миронов, Александр Бурков, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Галина Хованская.



Ранее Дмитрий Ионин занимал в партии должность руководителя исполнительного комитета свердловского отделения, и включение в состав Президиума ЦС можно считать не только его личной заслугой, но и серьезным доверием, оказанным руководством «Справедливой России».



Напомним, что статус депутата Госдумы Дмитрий Ионин получил в октябре 2017 года и за год проявил себя не только на территории Среднего Урала, но и в Забайкалье и в других регионах, где курировал местные выборы. Несмотря на это, парламентарий почти каждые выходные проводит в Екатеринбурге, где продолжает оказывать помощь в решении вопросов своих земляков.