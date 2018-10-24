Роспотребнадзор призывает свердловчан привиться от кори

17:07 | 25.10.2018

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает жителей сделать прививки от кори. Ежегодно в регионе регистрируется один — пять случаев заболевания, а в 2016 году пострадали 76 человек. В текущем году уже выявлено пять случаев: заболели четыре человека, приехавшие с Украины, из Москвы, Анапы, Челябинска, а также один человек из числа контактных.



«Несмотря на кажущуюся безобидность, корь является чрезвычайно заразным вирусным заболеванием — заболевают все непривитые лица, находившиеся в контакте и не имеющие защиты от кори (неболевшие, непривитые). Инфекция передается воздушно-капельным путем и вызывает тяжелые осложнения (энцефалиты, пневмонии), может приводить к летальным исходам, при этом специфического лечения, направленного против вируса кори, не существует», — поясняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



В настоящее время неблагополучная ситуация по кори сохраняется на Украине, в Сербии, Грузии, Греции, Румынии, Италии, Франции, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США.