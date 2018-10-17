Прокуратура погрозила пальцем владельцам карьера в Белоярке

12:56 | 24.10.2018

Администрация Белоярского городского округа услышала мнение жителей и не стала вносить изменения в Генеральный план развития территории, согласно которым предлагалось изменить статус земельного участка, расположенного рядом с коттеджным поселком «Алые Паруса» (кадастровый номер 66:06:4501001:338), с земель сельхозназначения на зону «земли промышленности и иного специального назначения». С подобным предложением к чиновникам обращались собственники – ООО «Стройдорснаб», которое ранее разрабатывало здесь Кабановское месторождение песчано-гравийных смесей. Изменение категории земель давало бы предприятию возможность осуществлять пользование недрами в границах указанного участка.



Жители на общественных слушаниях 20 сентября, проведенных с участием сотрудников Белоярской межрайонной прокуратуры, проголосовали против внесения изменений в генплан муниципалитета. По их словам, разработка карьера, начатая ранее, привела бы к порче большегрузами только отремонтированного дорожного покрытия, а также нанесению ущерба плотине Верхне-Бобровского пруда.



По их обращению в прокуратуру Свердловской области надзорное ведомство провело проверку. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в отношении ООО «Стройдорснаб» контролирующими органами неоднократно проводились проверочные мероприятия, по результатам которых компания привлекалась к административной ответственности.



Выездной проверкой, проведенной прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов, установлено, что деятельность по разработке вышеуказанного карьера ООО «Стройдорснаб» в настоящее время не осуществляется. При этом, в целях пресечения нарушения требований законодательства в сфере природопользования, ООО «Стройдорснаб» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



При проверке состояния плотины Верхне-Бобровского пруда, по которой ранее грузовики перевозили гравий, вскрыта неработоспособность одного затвора, разрушение железобетонной водобойной стенки и иные нарушения. В связи с этим администрацией муниципалитета уже организовано проведение ремонтных работ гидротехнического сооружения. Кроме того, проведено преддекларационное обследование плотины, на капитальный ремонт которой в местном бюджете на 2019 год запланировано выделение дополнительных денежных средств в размере 3 млн рублей.