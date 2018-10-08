К неплательщикам платных парковок Екатеринбурга уже идут «письма счастья» со штрафом

19:22 | 12.10.2018

Фото: екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга начала отправку первой партии писем со штрафами автовладельцам, которые не оплачивают платные парковки. Данные, полученные от инспекторов ГИБДД, позволят привлечь к ответственности около сотни водителей, и это только за одну неделю.



Напомним, с 3 октября парковочное пространство города заработало в полную силу, поскольку с этого дня вступили в силу изменения в законе «О полиции». Если раньше дорожные инспекторы не имели права передавать мэрии личные данные автовладельцев, то теперь у них официально развязаны руки. Непосредственно штрафы рассылает сама мэрия.



Отметим, что нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон», в который входят 6 автомобилей, ежедневно курсирующих по городу и выявляющих нарушителей. В этих машинах установлено специальное устройство, позволяющее фиксировать номера автомобилей и посредством этого выявлять, оплатил ли владелец авто платное парковочное пространство.



— Если будет выявлена машина, водитель которой не оплатил парковку, ему выписывают штраф, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Система также распознает и автолюбителей, кто оплатил один час, а простоял на месте несколько часов подряд.



В дальнейшем для автомобилистов, кто живет в соседних с платной парковкой домах, планируют ввести резидентные карты.



Оплатить парковку можно банковскими картами и Е-картой через паркомат, отправив SMS, с помощью мобильного приложения или через личный кабинет на сайте парковки.