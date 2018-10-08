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19:22 | 12.10.2018

Фото: екатеринбург.рф

К неплательщикам платных парковок Екатеринбурга уже идут «письма счастья» со штрафом

Мэрия Екатеринбурга начала отправку первой партии писем со штрафами автовладельцам, которые не оплачивают платные парковки. Данные, полученные от инспекторов ГИБДД, позволят привлечь к ответственности около сотни водителей, и это только за одну неделю.

Напомним, с 3 октября парковочное пространство города заработало в полную силу, поскольку с этого дня вступили в силу изменения в законе «О полиции». Если раньше дорожные инспекторы не имели права передавать мэрии личные данные автовладельцев, то теперь у них официально развязаны руки. Непосредственно штрафы рассылает сама мэрия.

Отметим, что нарушителей выявляет специальный комплекс «Паркон», в который входят 6 автомобилей, ежедневно курсирующих по городу и выявляющих нарушителей. В этих машинах установлено специальное устройство, позволяющее фиксировать номера автомобилей и посредством этого выявлять, оплатил ли владелец авто платное парковочное пространство.

— Если будет выявлена машина, водитель которой не оплатил парковку, ему выписывают штраф, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Система также распознает и автолюбителей, кто оплатил один час, а простоял на месте несколько часов подряд.

В дальнейшем для автомобилистов, кто живет в соседних с платной парковкой домах, планируют ввести резидентные карты.

Оплатить парковку можно банковскими картами и Е-картой через паркомат, отправив SMS, с помощью мобильного приложения или через личный кабинет на сайте парковки.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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