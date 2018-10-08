Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении рек Тальтия и Ивдель на Урале

Прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о загрязнении рек Тальтия и Ивдель в Ивдельском и Североуральском городских округах.Ранее, в 2017 году, по требованию прокуратуры был разработан план рекультивации Шемурского месторождения. На очистных сооружениях для переработки сточных вод Шемурского и Ново-Шемурского месторождений ведутся пуско-наладочные работы. Также ведутся работы по проекту реконструкции системы подземного водоснабжения города Ивдель. Общая сумма затрат на восстановление экосистемы составит 400 млн рублей.Тем не менее, по информации СМИ, загрязнение рек продолжается. В связи с этим 4 октября произведен отбор проб поверхностных вод. Результаты исследования пока не получены.