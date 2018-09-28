В поселке Осиновский жители не могут пройти к озеру из-за заборов

15:57 | 1.10.2018

bureya.su

Прокуратура требует обеспечить свободный доступ жителей к озеру в поселке Осиновский Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, собственники земельных участков установили заборы, которые доходят до уреза воды и заходят в водоем, что нарушает Водный кодекс РФ.



«Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, к которым должен быть обеспечен свободный доступ граждан», - пояснили в пресс-службе.



В итоге суд обязал граждан демонтировать заборы, находящиеся в 20-метровой береговой полосе. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.