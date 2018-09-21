В посылке из Европы в Екатеринбург нашли героин

19-летнему екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы за незаконное перемещение наркотических средств в значительном размере.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, кольцовские таможенники совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали молодого человека при получении посылки из Бельгии и Австрии. В отправлении оказались наркотические средства: пять таблеток в блистере и чуть более двух граммов героина.Правоохранительные органы считают, что это была пробная партия пересылки.