В Екатеринбурге у подростка украли велосипед: даже при свете дня этот процесс занял у грабителя не больше минуты

09:12 | 15.09.2018

Фото: скриншот с видео

Сегодня стало известно, что накануне днём в здании на Пушкина, 9а в Екатеринбурге неизвестный мужчина украл у подростка горный велосипед. Вор воспользовался тем, что мальчик не пристегнул транспортное средство кодовым ремнём.





Отметим однако, что кражу велосипеда зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые расположены над подъездом и внутри здания. Согласно видеоматериалам, мужчина, стоя у подъезда, выслеживал велосипедиста. Когда он вместе со своей знакомой зашёл внутрь здания, мошенник, немного погодя, пошёл за ними. Злоумышленник внимательно осматривался, нет ли вокруг свидетелей.



Подросток вошёл в здание, вор за ним. Парень оставил велосипед у входной двери непристёгнутым и ушёл. Этим и воспользовался мошенник. Ещё раз внимательно осмотревшись, он спокойно спустился к выходу и выкатил велосипед наружу.



Отметим, что парень обнаружил пропажу только через три часа после кражи - он отправлялся домой с занятий, которые проходили в этом доме. Родители подростка обнаружили видеозапись, передали её в полицию и написали заявление.



Видео: Е1