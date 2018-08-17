В Кольцово задержали мужчину, который провозил голубей в ручной клади

17:29 | 20.08.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина при контроле рейса из Душанбе задержали мужчину с голубями в ручной клади.



Пассажир вез птиц в картонной коробке с отверстиями для воздуха. У гражданина было ветеринарное свидетельство, оформленное в Душанбе, но не было справки с отметками о ряде прививок и прохождении ветеринарного контроля. Кроме того, мужчина должен был пройти через «красный коридор», чтобы заполнить декларацию на ввоз флоры или фауны.



Сам пассажир рассказал, что хотел подарить птиц близким.



«Таможенники передали птиц представителям регионального управления Россельхознадзора, а они в свою очередь приняли решение отправить птиц обратно. Через 45 минут этот же самолет вылетел обратно в Душанбе, где голубей должны встретить знакомые пассажира. Кроме того, мужчина заплатил штраф за несоблюдение установленных запретов на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС живой птицы», - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.