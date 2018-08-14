По Екатеринбургу начал курсировать новый трамвай

19:42 | 17.08.2018

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

С сегодняшнего дня по Екатеринбургу курсирует новый трамвай УВЗ, правда, без пассажиров. Его тестирование будет длиться три месяца.



За три месяца испытаний трамвай проедет менее трёх тысяч километров. Сначала вагон будет ездить пустым, затем в него загрузят несколько тонн песка. Только после этого транспорт пройдет сертификацию и, возможно, будет использован по назначению.



Отметим, что салон нового вагона рассчитан на 175 пассажиров, оснащен системой видеонаблюдения, несколькими мониторами и пятью обогревателями. Также трамвай полностью соответствует требованиям программы «Доступная среда».