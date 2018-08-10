114 площадок примут участие в акции «Ночь кино» на Урале

17:16 | 16.08.2018

gosobzor.ru

В Свердловской области участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 25 августа, примут 114 площадок: 35 современных кинозалов, а также дома культуры, клубы и библиотеки.



В Екатеринбурге к акции присоединятся Дом Кино, «Киномакс», «РоликС», «Киноплекс», «Колизей», «Континент Синема», «Прада 3D», «Премьер Зал Гранат», «Премьер Зал Знамя», «Премьер Зал Парк Хаус», «Салют», «Киноконцертный театр «Космос».



Акция стартует в 20:00. Вход свободный. Зрителям покажут три киноленты: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Кроме того, большинство площадок подготовили дополнительные мероприятия – выставки, интерактивные программы, конкурсы.