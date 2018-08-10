Открытое горение в общежитии на Восточной ликвидировано. Спасено 23 человека

13:54 | 13.08.2018

Инцидент Екатеринбург

Пожарные ликвидировали открытое горение в общежитии Уральского оптико-механического завода им. Яламова, расположенного на пересечении Восточной и Большакова. Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций.



Из здания по лестничным маршам эвакуировали 91 человека, еще 23 человека спасены с помощью автолестницы. Жильцам оказывается психологическая помощь.



- На площади 40 кв.м. повреждены две комнаты на 3-ем этаже 9-ти этажного муниципального жилого дома. В течении часа пожарным удалось справится с огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.