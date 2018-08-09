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Новости дня


21:00 | 10.08.2018

oblgazeta.ru

«Космический трамвай» запустят в Екатеринбурге в День города

Уже 18 августа, в День города, в Екатеринбурге запустят новейший трамвай модели 71-412, который сегодня презентовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В тестовом режиме он будет курсировать по уральской столице до конца этого года.

Новая модель трамвая разработана на «Уралтрансмаше». Сегодня транспорт проходил первое тестирование в Нижнем Тагиле. Главное, что отличает этот трамвай от прочих свердловских, — то, что вся его конструкция направлена на обеспечение комфортной поездки людям с ограниченными физическими возможностями.

Итак, низкий уровень пола трамвая составляет более 35 % общей площади салона, что ускоряет посадку и высадку. Также в средней части вагона есть выдвижная аппарель — платформа для поднятия и спуска. Двери оборудованы кнопкой связи с водителем. Кроме того, в трамвае установлена современная мультимедийная система для демонстрации схемы движения по маршруту.

Стоимость трамвая составила не менее 24 млн рублей. Отметим, что ранее администрация Екатеринбурга неоднократно брала для прокатных испытаний трамваи «Уралтрансмаша». Например, в 2015 году предприятие договорилось с мэрией о поставках 10 вагонов модели 407. Перед этим трамвай был протестирован на городских улицах, но сделка так и не состоялась. В начале июля 2018 года в горадминистрации заявили о готовности приобрести новые вагоны при условии федерального софинансирования.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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