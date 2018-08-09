В Кировграде из-за проливных дождей смыло мост и размыло дороги

Проливные дожди на Урале привели минувшей ночью к обрушению пешеходного моста в Кировграде, который соединял улицы Пушкина и Некрасова, а также к размытию дорожного полотна на улице Кировградской. Инцидент произошел вследствие повышения уровня воды в реке Южная Шуралка.Дорожное движение в частном секторе на Кировградской улице приостановлено, ведутся восстановительные работы.По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления Кировградского городского округа.