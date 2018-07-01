«Екатеринбург Арена» сохранит новое название

17:58 | 19.07.2018

m.news.yandex.ru

Центральный стадион, который на время чемпионата мира по футболу переименовали в «Екатеринбург Арену», сохранит новое название, об этом рассказала директор стадиона Оксана Тищенко. По ее словам, арена стала одним из элементов наследия ЧМ-2018 и открыла Екатеринбург мировому сообществу.



- С названием «Екатеринбург-Арена» ассоциируется город и регион в целом. После мундиаля наш стадион, где выступали игроки сборной Франции — чемпионы мира-2018, станет одной из популярных точек экскурсионных программ для гостей Екатеринбурга. В поисковых системах и навигаторах чаще набирается наименование «Екатеринбург-Арена». Кроме того, сегодня в Инстаграм есть свыше 10 тысяч фотографий с геолокациями и хэштегами — #екатеринбургарена #ekaterunburgarena, — цитирует Оксану Тищенко ЕТВ.



В дальнейшем на стадионе планируют проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия.