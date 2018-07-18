Сборная Германии стала победителем чемпионата Европы по дзюдо

15:09 | 19.07.2018

В Екатеринбурге закончился командный чемпионат Европы по дзюдо, который прошел при поддержке Русской медной компании. Призером состязаний стала сборная Германии, на втором месте спортсмены из Нидерландов, на третьем — сборная России и сборная Украины, сообщает пресс-служба РМК.



В составе российской сборной выступили такие спортсмены, как Дарья Межецкая (в весе до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг). Они победили сборную Азербайджана. Украинцы показали себя сильнее французов, а немецкие спортсмены оказались лидерами, нанеся поражение сборной Нидерландов.



Командный турнир представлял собой короткие схватки между сборными из шести человек. Количество схваток предполагает, что возможна ничья со счетом 3:3. Тогда счет шел на очки либо случайным образом выбиралась категория для решающего поединка. Всего в состязаниях приняла участие 21 команда, что стало рекордом для чемпионата Европы.



Русская медная компания выступила соорганизатором чемпионата совместно с Европейской федерацией дзюдо, Министерством культуры и спорта Свердловской области, а также Федерацией дзюдо России и Федерацией дзюдо Свердловской области.