РПЦ не приняла решение о подлинности останков членов семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом

19:37 | 14.07.2018

Фото: Мемориал Романовых

Утверждение о том, что останки Романовых, найденные в 1991 году на Ганиной Яме под Екатеринбургом, являются подлинными, сегодня на заседании Священного синода не прозвучало.



Как сообщил СМИ глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков, патриарх Кирилл хочет лично добиться правды в вопросе признания царских останков. Окончательная позиция церкви по этому вопросу будет сформулирована только на Архиерейском соборе. Ближайший собор должен пройти только через два года, однако вполне возможно, что он будет созван раньше.



Напомним, осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели Романовых — царскую семью расстреляли в 1918 году в Екатеринбурге. Сейчас проводятся экспертизы по установлению подлинности найденных останков предположительно членов семьи Романовых.