Игорь Холманских возглавил совет директоров «Уралвагонзавода»

14:18 | 10.07.2018

Фото: Ruspekh.ru

Игорь Холманских, бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, назначен председателем совета директоров научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), назначение состоялось 9 июля.



Как сообщает «РБК Екатеринбург», такое решение было принято после личной встречи главы корпорации «Ростех», в которую входит УВЗ, Сергея Чемезова с экс-полпредом. В корпорации Игорь Холманских будет курировать социальные проекты. Контракт с ним заключен на 1,5 года и может быть досрочно расторгнут из-за низкой эффективности или управленческой ошибки.



Напомним, Игорь Холманских ушёл с поста полпреда в отставку 26 июня. На его место был назначен Николай Цуканов.