Открыть дверь в другой мир решили заключённые свердловской колонии и занялись йогой

Секция хатха-йоги начала работу в исправительной колонии № 12, расположенной недалеко от Нижнего Тагила, на станции Сан-Донато, об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.С инициативой создания секции выступил осужденный Александр Бугуев. Как говорит сам Александр, йогой он занимается уже более 15 лет, он же, кстати, и ведёт секцию в качестве тренера.Инициатива заключённого нашла отклик и поддержку у руководства как колонии, так и областного ФСИН.«Индийская гимнастика широко известна своими оздоровительными практиками. Занятия группы, организованной в колонии, проводятся 2 раза в неделю, на этих занятиях осуждённые изучают физические упражнения, при правильном и постоянном выполнении которых происходит оздоровление всего организма, начиная с растяжки мышц и суставов и заканчивая правильной работой внутренних органов», — рассказывают в ГУФСИН.Поддержав такую инициативу, руководство ведомства поступило мудро, ведь, согласно учению йоги, она даёт не только физическое здоровье. Учение йоги позволяет осуществлять контроль над своими эмоциями, а в конечном счете — изменять приоритеты и отношение к жизни.А вот это исключительно важно в данном случае, для осужденных, которых суд отправил в колонию как раз затем, чтобы к ним пришло осознание неправильности образа жизни, который они вели, чтобы ложные, навязанные жизненные ценности уступили в них место первичным, цельным и естественным. Мало того, жизнь осужденных наполнена постоянным стрессом, и йога, безусловно, поможет им выйти из него и посмотреть на мир другими глазами.Стоит отметить, что ИК-12 относится к категории колоний строгого режима, где отбывают наказание рецидивисты за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Учреждение рассчитано на 2,2 тыс. заключенных. Около 400 из них трудятся на производстве, расположенном здесь же, в колонии.Так называемая «промка», территория в колонии, где расположены производственные цеха, выпускает изделия из металла и дерева, стройматериалы и сувениры. Только за 2017 год производственные мощности ИК-12 выпустили разнообразной продукции на 800 миллионов рублей, подчеркивают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.