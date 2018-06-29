Метрополитенный коллапс случился в Екатеринбурге

Ну а пока утром в кассы метро — очереди

Сегодня утром жители Екатеринбурга, пользующиеся для передвижения по городу услугами метрополитена, в полной мере ощутили на себе действие новых поправок к федеральному закону, которые предписывают в обязательном порядке выдавать кассовый чек при продаже жетонов.К кассам метрополитена образовались длинные очереди. Время обслуживания одного пассажира кассиром выросло. Как сообщают жители Екатеринбурга, в очереди пришлось стоять минут по 20–25, что, понятное дело, не всем понравилось.Безусловно, со временем всё нормализуется, кассиры набьют руку, пассажиры научатся покупать жетоны с запасом, а Е-карту пополнять заблаговременно. Примерно такая ситуация уже возникала в метро Екатеринбурга, когда там были установлены металлоискатели, сначала были очереди, позже всё нормализовалось.