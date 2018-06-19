В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение

19:39 | 20.06.2018

yandex.kz

Штормовое предупреждение объявлено во всей Свердловской области накануне игры сборных Франции и Перу на «Екатеринбург Арене». Сегодня и завтра, 21 июня, прогнозируются сильные дожди, шквалистый ветер до 25 метров в секунду и град. Специалисты МЧС просят горожан и гостей Среднего Урала быть бдительными и соблюдать меры безопасности.



В частности, именно завтра погода с сегодняшних +30 градусов упадёт до +17 и весь день будут лить дожди. При этом ожидается северо-западный ветер до 15 метров в секунду. Погода в день матча имеет принципиальное значение для тех, кто приобрёл билеты на расположенные под открытым небом временные трибуны «Екатеринбург Арены» – высокие арматурные конструкции по обеим сторонам стадиона. Скорее всего, болельщикам, которые будут ощущать изыски уральской погоды на себе, придётся запастись дождевиками и тёплой верхней одеждой, поскольку по правилам FIFA на стадионы запрещено проносить зонты.