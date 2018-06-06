ЕМУП «Спецавтобаза» отбилось от многомиллионных претензий Росприроднадзора

13:50 | 7.06.2018

Арбитражный суд Свердловской области отказал Департаменту Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в удовлетворении иска о взыскании с ЕМУП «Спецавтобаза» (занимается вывозом и утилизацией отходов) 164 миллионов 82 тысяч рублей. По мнению Департамента, представленные ЕМУП «Спецавтобаза» расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2015 год являются недостоверными (заниженными), в связи с чем произведен перерасчет.



Между тем имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается, что рассчитанная ЕМУП «Спецавтобаза» сумма платы соответствует объему фактически поступивших и размещенных на полигонах отходов. Оснований для удовлетворения иска суд не усмотрел. Решение суда не вступило в законную силу.



Напомним, что в начале апреля оператор рынка твердых коммунальных отходов Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза», получивший полномочия по контролю за рынком мусора в Екатеринбурге и еще трети всех муниципалитетов региона, начал торги по мусороперевозкам. Возглавляет предприятие бывший депутат Нафик Фамиев.