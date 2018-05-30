Депутат Гордумы Екатеринбурга не отчитался о доходах и имуществе

22:53 | 1.06.2018

Депутат городской думы города Екатеринбурга Михаил Гаранин в очередной раз скрыл сведения о личных доходах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Проблемы с декларациями у Гаранина происходят уже в третий раз. В первый раз депутат отказался предоставлять сведения о доходах в Гордуму под предлогом, что не получает зарплаты из бюджета. Тогда под давлением коллег ему всё же пришлось исполнить федеральный закон. Во второй раз в сведениях Гаранина о доходе из муниципального бюджета прокуратура нашла нарушения. Именно тогда надзорный орган завёл на депутата процессуальное дело.



Сначала прокуратура предложила Гордуме лишить Гаранина полномочий, но депутаты проголосовали против - тогда был направлен иск в суд. Рассмотрение состоялось в феврале текущего года, но тогда требование надзорного органа было отклонено. Прокуратура обжаловала решение суда в апелляционном порядке, и на данный момент иск рассматривается в Свердловском областном суде.



Фото: relrus.ru