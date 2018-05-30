Екатеринбурге внедорожник наехал на сотрудника скорой помощи

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту травмирования сотрудника скорой помощи.Инцидент произошел сегодня у больницы на улице Серафимы Дерябиной. По имеющейся информации, водитель Toyota Land Cruiser остановился у шлагбаума и не давал проехать машинам скорой помощи.«Уезжая с места конфликта, водитель внедорожника, по имеющимся данным, допустил наезд на сотрудника скорой помощи. Пострадавший получил телесное повреждение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.