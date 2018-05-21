Изымают документы: в мэрию Нижнего Тагила пришли сотрудники ФСБ и Росгвардии

15:00 | 23.05.2018

Как сообщает АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила второй раз за несколько дней проходят обыски.



Сегодня утром сотрудники Федеральной службы безопасности при поддержке СОБР Росгвардии пришли в отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив. Цель прихода силовиков, как и в прошлый раз, сводится проведению обысков и изъятию документов.



«В администрации проходит оперативно-розыскное мероприятие — обследование помещений. Речь идёт об эпизоде 2009 года, когда городской совет ветеранов без образования юридического лица незаконно получал от администрации субсидии в крупном размере. Уголовного дела пока нет, по итогам мероприятий будет принято процессуальное решение. Возможно, возбуждение дел по статьям “Превышение должностных полномочий” или “Мошенничество”, от этого будет зависеть и срок давности по привлечению виновных лиц», — сообщил источник АН «Между строк» в правоохранительных органах.



Представители мэрии Нижнего Тагила подтвердили информацию о том, что претензии силовиков связаны с субсидированием ветеранской организации, а замглавы города по финансово-экономической политике Евгения Черемных сказала, что ранее ФСБ уже запрашивала документы по данному делу.



Сегодняшние мероприятия силовиков проходят в кабинете начальника отдела по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Татьяны Сащенко.



Напомним, не далее как в минувшую пятницу, 18 мая, сотрудники ФСБ уже наведывались в мэрию, тогда они изъяли рабочую документацию в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой.



Кроме того обыски и изъятие документации прошли в офисе муниципального Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС).



АРИС несколько лет распоряжалось практически всей наружной рекламой Нижнего Тагила, передавая сотни рекламных конструкций в аренду без проведения конкурсных процедур. Год назад претензии к деятельности агентства высказывало УФАС по Свердловской области. Антимонопольщики признали деятельность АРИСа незаконной и потребовали возврата рекламных функций в управление муниципального имущества Нижнего Тагила, однако за год ситуация на рынке наружной рекламы города не изменилась.



Фото: АН «Между строк»