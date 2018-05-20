Тренера тагильской школы олимпийского резерва обвиняют в гибели ребенка

12:08 | 22.05.2018

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего тренера детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Спутник». Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.



Трагедия произошла 2 октября 2017 года во время занятий по плаванию. По версии следствия, тренер не уследил за одним из воспитанников – мальчиком 2010 года рождения. Ребенок погрузился в воду. Когда его достали, он уже потерял сознание. Спасти его жизнь не удалось.



- Следствие пришло к выводу, что наступление смерти ребенка состоит в прямой причинно-следственной связи с преступной неосторожностью обвиняемого, выразившейся в его самоустранении от должного визуального наблюдения и контроля за тренировочным процессом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Сейчас уголовное дело передано в суд.





Фото: visit-tagil.ru