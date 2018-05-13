В Екатеринбурге задержали группу молодых наркодилеров

15:54 | 15.05.2018

В Екатеринбурге задержали группу молодых людей — четырех девушек 18–20 лет и парня 20 лет, — занимавшихся распространением наркотиков. У них изъяли почти 100 грамм запрещенных веществ: героин, амфетамин, гашиш и другие, а также компьютеры с переписками.



«В ходе продолжительной слежки вместе с сотрудниками УНК ГУ МВД установили группу из пятерых человек. Организовавшись в единую бригаду наркосбытчиков, они умудрялись совмещать работу курьерами на два интернет-магазина», — говорится в сообщении фонда «Город без наркотиков».



Известно, что трое девушек проживали в одной квартире на улице Кунарской, остальные двое — на улице Пехотинцев. Каждый день они делали порядка 400 закладок, за каждую получали по 400 рублей.



Фото: фонд «Город без наркотиков»