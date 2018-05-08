В Екатеринбурге гендиректора обвиняют в причинении крупного ущерба компании

11:52 | 10.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет 42-летний гендиректор компании, которая занималась созданием многопользовательской онлайн-игры.



По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год мужчина зарегистрировал на свое имя другую организацию, где была создана идентичная игра. При посещении страницы первой фирмы производилась переадресация на страницу компании, принадлежащей гендиректору.



— Таким образом предприниматель планировал избежать распределения доходов от данной деятельности с учредителем организации, в которой он являлся генеральным директором, — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Екатеринбуржца обвиняют в причинении ущерба более чем на четыре миллиона рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.





Фото: ng72.ru