В Верхней Пышме открылась вторая очередь музея автомобильной техники УГМК

20:39 | 8.05.2018

Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в открытии нового выставочного центра Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме. На открытии музея также присутствовали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и командующий войсками ЦВО Александр Лапин. По мнению главы региона, открытие музея — это отличный подарок всем жителям и гостям региона накануне Дня Победы.



«Музей «Боевая слава Урала» — это визитная карточка уже не только Свердловской области, но и всей страны. Это огромное историческое наследие, и оно выполняет самую главную миссию — воспитание патриотизма, особенно в молодежной среде. На примере этого музея можно увидеть, как развивалась наша страна, какими усилиями и какой ценой была добыта победа 9 мая 1945 года», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики губернатора области.



На сегодняшний день Музей автомобильной техники УГМК насчитывает более 300 экспонатов, которые находятся на четырех этажах. Известно, что в музее представлена вся история советского автопрома, автомобили начала XX века производства Германии, Франции, США и Великобритании, а также линейка отечественных правительственных кортежей различных времен.



Фото: oblgazeta.ru