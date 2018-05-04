Сегодня в Екатеринбурге состоится традиционное шествие студентов радиофака

09:15 | 7.05.2018

Сегодня, 7 мая, в День радио, в Екатеринбурге состоится традиционное шествие студентов радиофака, об этом в Facebook сообщил сотрудник пресс-службы Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.



Шествие состоится вечером, а утром студенты помоют памятник Попову, встретятся с ветеранами факультета и работодателями, также запланированы спортивные турниры и концерт.



«Готовимся поздравлять коллег радийщиков, радистов и прочих связистов и айтишников. 7 мая состоится традиционное шествие радиофака (Института радиоэлектроники и информационных технологий #УрФУ). Сбор в 20:15 на Мира, 32, окончание в 21:30 у памятника Попову в центре», — написал Дмитрий Бенеманский.







Фото: пресс-служба УрФУ