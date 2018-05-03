На Среднем Урале началась подготовка к Ирбитской ярмарке

15:32 | 4.05.2018

В этом году планируется значительно расширить Ирбитскую ярмарку, которая пройдет 10–12 августа. Для посетителей готовят фестиваль театров малых городов. Также во время ярмарки будет дан старт туристическому проекту «Великая Северная экспедиция». Организаторы собираются создать сайт ярмарки, а также систему размещения торговых мест по категориям предлагаемых товаров.



Ирбитскую ярмарку возродили в 2003 году. По словам главы города Геннадия Агафонова, мероприятие положительно сказывается на экономике. В прошлом году оборот ярмарки составил порядка 37 млн рублей.



— В прошлом году успешно была проведена XV, юбилейная ярмарка, которую посетило более 37 тысяч гостей и местных жителей. Среди участников ярмарки были представители не только нашего региона, но и 15 субъектов Российской Федерации. Большое количество посетителей и отзывы участников говорят о достойном уровне организации. Считаю, необходимо выводить это мероприятие с местного уровня на межрегиональный. Кроме того, весь город может стать площадкой этого мероприятия, — отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.





Фото: awm-trade.ru