В Екатеринбурге прошла акция «Монстрация»

Сегодня в Екатеринбурге прошло шуточное шествие «Монстрация».Напомним, что в этом году проведение акции удалось согласовать только на Вторчермете. Участники с абсурдными плакатами прошли от улицы Сухоложской до парка Камвольного комбината.Несмотря на хорошую погоду, монстрантов было немного. Видимо, сказалась отдаленность от центра. В шествии отмечали, что фотографов и полиции пришло немногим меньше, чем участников.«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Ведь только смех позволяет нам не сойти с ума и не впасть в ненависть к тем, кто не похож на тебя. Ура!» — сказал в заключение организатор шествия Семен Чирков (на следующем фото).