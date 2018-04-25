Владелец киоска «Кебаб кинг» на Куйбышева доказал в суде законность постройки

14:36 | 27.04.2018

Ленинский, а следом и Свердловский областной суд рассмотрели иск прокуратуры к владельцу киоска «Кебаб кинг», расположенного на улице Куйбышева. Надзорное ведомство требовало демонтировать постройку по адресу улица Куйбышева, 55/2, и освободить занятый участок.



Ленинский суд встал на сторону прокуратуры, после чего владелец обжаловал решение в облсуде, который, в свою очередь, отменил данное решение. Владелец смог доказать, что киоск находится не по адресу Куйбышева, 55/2, а по адресу Куйбышева, 57, и он владеет им на основании договора купли-продажи.



«Из представленных документов следует, что Вячеслав П. приобрел в собственность по договору купли-продажи от сентября 2015 года нежилое здание площадью 22,5 кв. м, расположенное на ул. Куйбышева, 57. Права ответчика на объект недвижимости зарегистрированы в установленном законом порядке и никем не оспорены», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.





Фото: ekburg.tv