Неприятный смог снова нависнет над Екатеринбургом

19:49 | 17.04.2018

На Среднем Урале объявлена неблагоприятная ситуация в связи со смогом. На сайте Свердловского гидрометцентра сообщается, что ровно на двое суток — с 20:00 17 апреля до 20:00 19 апреля — будут сохраняться метеоусловия первой степени опасности.



Синоптики также добавляют, что в Свердловской области пока не отмечены случаи задымленности атмосферы и появления несвойственного запаха. Тем не менее в этот период метеоусловия на территории региона остаются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.



В последний раз НМУ первой степени в регионе были объявлены в начале апреля.



Фото: agenda-u.org