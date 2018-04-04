Первый случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области

13:25 | 6.04.2018

В Свердловской области начался сезон передачи клещевых инфекций. Первый случай укуса клеща зарегистрирован 4 апреля на территории Нижнесергинского городского округа. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отметили, что в этом году число пострадавших, по прогнозам, останется на уровне 2017 года (715 случаев на 100 тыс. населения) или вырастет.



- В прошлом году зарегистрировано три летальных исхода от клещевого энцефалита. Все заболевшие в возрасте старше 55 лет не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались за медицинской помощью для получения противоклещевого иммуноглобулина, - сообщили в пресс-службе.



Напомним, что пострадавшим от укусов клещей необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.





Фото: crimeatoday.mirtesen.ru