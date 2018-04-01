В Первоуральске загорелся междугородний автобус

18:56 | 3.04.2018

Инцидент произошел около пяти часов 3 апреля в Первоуральске на улице Орджоникидзе. Загорелся пассажирский автобус, который направлялся в посёлок Новая Утка. Очаг возгорания был локализован в моторном отсеке. Заметив неладное, водитель автобуса совершил остановку и высадил пассажиров, после чего самостоятельно сражался с огнём с помощью огнетушителя, ожидая прибытия пожарных.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области передает, что в тушении пожара были задействованы 1 единица техники, а также 4 человека личного состава. Пожар удалось потушить за четыре минуты. В результате инцидента никто не пострадал. Все десять пассажиров, находившиеся в салоне, отправлены по маршруту следующим проходящим автобусом. Причины пожара устанавливают пожарные дознаватели.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области