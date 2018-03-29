Екатеринбуржец ответит перед судом за пожар, в котором пострадали дети

09:13 | 2.04.2018

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело по обвинению 40-летнего предпринимателя, владельца детских садов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с 2014 по 2016 год екатеринбуржец организовал сеть частных детских садов. При этом квартиры не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Кроме того, мужчина не зарегистрировал в установленном законом порядке свой бизнес.



25 марта 2016 года в детском саду на улице 8 Марта произошел пожар: возгорание отделки стен и потолка. В результате пострадали четверо детей, в том числе двое сыновей предпринимателя. Дети получили острое отравление продуктами горения, а один - термический ожог кожи головы, а также кистей рук.



- В квартире по ул. 8 Марта, где располагался домашний детский сад, отсутствовал пожарный выход, отделка стен и потолка осуществлена из горючих материалов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Отмечается, что содержание одного ребенка в детском саду обходилось родителям в 6 тысяч рублей. Всего за два года предприниматель получил от своего бизнеса более 8 млн рублей.



Сейчас екатеринбуржцу грозит до шести лет лишения свободы.



Фото: ivbg.ru