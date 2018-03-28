Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-классы в Екатеринбурге и Челябинске

16:55 | 30.03.2018

Легендарные спортсмены Майк Тайсон и Константин Цзю посетили Екатеринбург и Челябинск, где провели мастер-классы для всех желающих. Уральцы и гости из других регионов выстраивались в очередь за несколько часов до мероприятий, передает «Комсомольская правда».



— Урал — это настоящий край единоборств. Бокс, единоборства дисциплинируют. Нужно идти в зал и тренироваться. Это лучше, чем сидеть дома у компьютера или бездельничать во дворе, — сказал Костя Цзю.



Также Майк Тайсон и Костя Цзю заложили первый камень многофункционального спортивного комплекса и посетили новый детский садик в городе Коркино Челябинской области. Кроме того, в Екатеринбурге и Челябинске они стали почетными гостями турниров по смешанным единоборствам.





Фото: «Комсомольская правда»